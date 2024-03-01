Выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Тюмени успели посмотреть 11 тыс. человек

| Фото: vk.com/depculture | Фото: vk.com/depculture

11 тыс. человек посмотрели выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Проведено 225 экскурсий для взрослых и детей, сообщает региональный департамент культуры.

В экспозиции представлены более 100 экспонатов – копии, выполненные музейными реставраторами и художниками. Непривычные предметы быта, статуи богов, магические украшения, золотые саркофаги и самый известный бюст Нефертити дают возможность ощутить атмосферу Древнего Египта.

Рассказы экскурсоводов помогают разгадать загадки этой цивилизации. Выставка продлится до 14 апреля.

Можно приобрести билет на сборные экскурсии на сайте музея или забронировать индивидуальную по номеру 8 (3452) 45-35-90.

Возрастное ограничение: 6+.