Трехметровый блин в Ялуторовске выпекут в юбилейный день города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехметровый блин в Ялуторовске будут выпекать в юбилейный день города — в 2024 году ему исполнится 365 лет. Горожан и туристов ждут на Сретенской площади 29 июня. Также гостей будут посвящать в "почетные блинопеки" и "почетные блиноеды".

Как рассказала руководитель туристического комплекса "Ялуторовский острог" Нина Бешенцева, первую попытку выпечь гигантский блин в городе предприняли с 2006 года. Затем это стало традицией.

Рецепт гигантского блина держат в секрете. Как говорит Нина Бешенцева, даже если посмотреть в прошлое, бабушки не делились тем, из каких ингредиентов делают тесто.

"Свой рецепт блина мы, конечно, никому не рассказываем. Самый главный ингредиент, который мы добавляем в каждый блин, — это наши любовь и гостеприимство", — добавила руководитель Ялуторовского острога.

Отметим, с традицией выпекать гигантский блин появились события-спутники. Самое первое — "Масленичный разгуляй", в основе которого народные сказки. Мероприятие проходит за неделю до Масленицы и ориентировано на подрастающее поколение. С апреля по октябрь гостей Ялуторовска посвящают в "почетные блинопеки". Если приезжает большая компания, то организуют битву на двухметровых сковородках. Детей же посвящают в "почетные блиноеды".

Выпекают блин на трехметровой сковороде под руководством тещи Лары — Ларисы Макаровой.

"Зачем нам самый большой блин? Чтобы накормить всех на Масленицу, чтобы всем было весело, вкусно. Трехметровым блином можно накормить большое количество людей. В приготовлении метрового блина нет ничего сложного. А вот перевернуть трехметровый — нелегко. Сама скалка тяжелая. Надо постараться. А так уже приноровились. Печем — на раз-два", — рассказала она.

Несмотря на то, что блин готовят на сковородке, принято говорить, что его выпекают, а не жарят. Предки готовили угощения в печи, подчеркнула Нина Бешецева.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин