Тюменка презентовала коллекцию из винтажных шерстяных тканей на Московской неделе моды

| Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий | Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Тюменский дизайнер Ирина Смердова представила коллекцию "Монохром в деталях" на Московской неделе моды. Уникальная линейка создана из винтажных шерстяных тканей бывшего тюменского камвольно-суконного комбината.

"На данный момент материалам исполнилось 15-20 лет. При этом коллекция выглядит эффектно, стильно и пробуждает интерес у зрителя", - пишет Тюменское агентство развития креативных индустрий.

"Символично, что на площадке, где представлены все регионы нашей страны, мы показали истинно тюменскую коллекцию, созданную из тюменских тканей тюменскими руками. Меня переполняет гордость, что выдалась такая уникальная возможность представить свой регион на главной площадке страны", – поделилась впечатлениями Ирина.

Неделя моды объединила сотни российских дизайнеров, которые презентовали зрителям более трех тысяч образов.