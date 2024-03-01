140 жителей Ишимского района посетили мобильную стоматологию в феврале

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

140 жителей десяти населенных пунктов Ишимского района посетили мобильный стоматологический комплекс в феврале 2024 года. Они получили стоматологическую помощь, не выезжая из родных сел, отметили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам заведующей стоматологической службой, врача-стоматолога-хирурга Областной больницы №4 Татьяны Сорокиной, активнее всего на приглашение посетить врача-стоматолога откликнулись женщины, мужчины оказались в меньшинстве — всего 32 человека. Что касается возраста сельских пациентов, то здесь подавляющее большинство составили люди пенсионного возраста. Также специалисты оказали помощь на дому двоим маломобильным пациентам. На приеме у стоматолога побывали и шестеро детей.

"Каждый пациент получил необходимую помощь: кто-то удалил зуб, кто-то получил консультацию по предстоящему лечению или протезированию, а 14 человек были внесены в лист ожидания льготного зубопротезирования. Выездная форма работы продолжается", - добавили в учреждении.