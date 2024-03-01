Фонд редких книг покажут тюменцам в библиотеке ГАУ Северного Зауралья

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Экскурсионную программу "Библиотека Александровского реального училища: жизнь сквозь три века" с показом уникального Фонда редких книг покажут тюменцам в библиотеке ГАУ Северного Зауралья 16 марта. Желающие смогут окунуться в интерьеры XIX века и своими глазами увидеть книги, по которым учились писатель Михаил Пришвин, знаменитый художник Павел Россомахин, советский дипломат и талантливый инженер Лев Красин, легендарный разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов и другие известные личности.

Также гости смогут посетить музей университета, в помещении которого во время Великой Отечественной войны хранился саркофаг с телом В. И. Ленина, сообщает пресс-служба вуза.

Библиотека расположена в историческом здании Тюменского Александровского реального училища. По сей день в ней сохранились элементы прошлого интерьера - стеллажи конца XIX века, винтовая лестница и камин. Сама библиотека была открыта 145 лет назад по инициативе ученого и педагога Ивана Яковлевича Словцова.

Книги, изданные в крупнейших издательствах того времени, приобретались в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Берлине. На сегодняшний день в фонде библиотеки университета сохранилось более 600 экземпляров старинных и редких изданий Тюменского Александровского реального училища. Они выделены в отдельный фонд – Фонд редкой книги, который может заинтересовать читателя возрастом, тематикой, оформлением и другим.

Добавим, в честь 65-летия ГАУ Северного Зауралья в течение года тюменцев ждут экскурсии, конференции, фестивали и конкурсы.