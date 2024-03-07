Серию мероприятий проведут в Тюмени в честь 65-летия аграрного университета

| Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Серию мероприятий проведут в честь 65-летия ГАУ Северного Зауралья в течение года. Тюменцев ждут экскурсии, конференции, фестивали и конкурсы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили на V Аграрном образовательном форуме, который в марте дал старт юбилею.

В этом месяце также состоится круглый стол "Актуальные проблемы и их решения в АПК Уральского региона", где обсудят инновационные решения в сфере агропромышленного комплекса, перспективные сферы развития агробизнеса, проблемы сельского хозяйства и их возможные решения. Для студентов, аспирантов и молодых ученых организуют межрегиональную научно-практическую конференцию "Стратегические ресурсы тюменского АПК: люди, наука, технологии". Мероприятия пройдут 14 и 15 марта.

А 16 марта библиотека аграрного университета приглашает всех желающих на экскурсию с показом уникального Фонда редких книг. Она расположена в историческом здании Тюменского Александровского реального училища. По сегодняшний день в ней сохранены элементы прошлого интерьера - стеллажи конца XIX века, винтовая лестница и камин. Сама библиотека была открыта 145 лет назад по инициативе ученого и педагога Ивана Словцова. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по телефону: +7 (3452) 290 285.

В апреле стартует областной молодежный образовательный форум молодых управленцев в АПК "Агролидеры-72", в мае – фестиваль спорта и здоровья среди обучающихся в образовательных учреждениях аграрного профиля. В ноябре состоится международный научный симпозиум "Современные аспекты агрогенетики: от идей до внедрения".

Также в течение года пройдут различные встречи выпускников, дни ГАУ Северного Зауралья в муниципалитетах региона и конкурсы, в том числе аграрных научно-технологических проектов "ЯПроект" среди учащихся школ и средних профессиональных образовательных организаций аграрного профиля.

Виктория Макарова