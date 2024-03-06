Перспективы развития высшего аграрного образования в регионе обсудили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовку кадров в сфере АПК в регионе обсудили на V Аграрном образовательном форуме в Тюменском технопарке 6 марта. Событие дало старт мероприятиям в честь 65-летия юбилея ГАУ Северного Зауралья.

Участниками стали руководители органов управления АПК, главы муниципальных районов, депутаты облдумы, представители научных учреждений аграрного профиля, ученые, преподаватели университета и студенты.

"Тренд, который нам с вами надо реализовать в ближайшее время, - это трансформация педагогов в области подготовки специалистов. Отдельно хотел бы остановиться на студенческих стартапах. Могу сказать, что каждый из них имеет высокий потенциал в коммерциализации. Это и производство пищевой продукции с использованием хвои, и проекты, связанные с кормовыми добавками. Хочу пожелать аграрному университету продолжать работу с этими и другими инициативами. Обязательно вам нужно размещать эти проекты в общественном пространстве, чтобы молодые ребята смогли прославлять производством новой перспективной продукцией наш субъект", - отметил на открытии заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Многие выступающие отмечали значительный вклад университета в подготовку кадров. За годы развития вуз продемонстрировал высокий педагогический потенциал, сформировал научные школы. Кроме этого, сложилась система воспитания, нацеленная на личностное развитие и социализацию обучающихся.

По словам ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко, сегодня они реализуют 13 проектов федерального и межрегионального уровней. Это разработка и внедрение инновационных генетических технологий животноводства, технологии выращивания и производства ценных видов рыб для сохранения биологических ресурсов, разработка технологий переработки побочных продуктов животноводства к созданию кормовых добавок, био- и органоминеральных удобрений, разработка и внедрение гидроботанического способа доочистки сточных вод и другие.

"Особое внимание мы уделяем молодежной науке и механизму закрепления молодых кадров в университете. Для этого у нас выстроена вертикаль подготовки высококвалифицированных кадров от бакалавриата до аспирантуры, реализация грантов различного уровня. Только за последнее время наши ребята провели три молодежные программы федерального уровня", - добавила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Немалый вклад вносит и бизнес-сообщество, которое участвует в разработке и реализации образовательных программ и практической подготовке студентов. Так, генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов поделился информацией о том, как они помогают адаптироваться вчерашним выпускникам на работе, а также предложил увеличить количество практики у студентов на предприятиях минимум до 50 %. Сейчас этот процент в два раза меньше.

"Ежегодно у нас практикуются около 100 студентов. И в 2023 году мы решили провести анкетирование, где в итоге выявили, что в этом блоке большой завал. Большинство предприятий некачественно работают с ребятами, часто бывает, что просто подпись ставят на договоре. Нужно это дело исправлять", - подчеркнул руководитель компании.

В завершение форума было предложено совместно с предприятиями АПК и общеобразовательными учреждениями активно внедрять современные формы и технологии профориентационной работы, разработать новые образовательные программы переподготовки и повышения квалификации для сотрудников данной сферы, расширить взаимодействие с научными исследовательскими центрами и учебными заведениями и многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в 2019 году региональные департаменты агропромышленного комплекса, образования и науки и Тюменский государственный аграрный университет Северного Зауралья заключили соглашение по реализации проекта "Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области". Проект направлен на объединение работы по подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли.

Виктория Макарова