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Эксперт пояснил тюменцам, что эффективнее против клещей: репелленты или акарициды

Общество, 12:32 05 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Защита от клещей в виде спрея - популярное средство, к которому прибегают в случае выезда на природу. Генеральный директор и основатель сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов рассказал tmn.aif.ru, какие препараты показывает наибольшую эффективность.

Всего на рынке представлены спреи двух видов: это акарициды и репелленты. Первые по сути представляют собой яд. Они лучше подходят для загородных прогулок с закрытой экипировкой, поскольку наносить их на открытые участки кожи нельзя. Такая комбинация из спрея и закрытой одежды обеспечивает максимальную защиту от клещей, комаров, мошек и других насекомых.

Репелленты действуют иначе: их задача – отпугнуть вредителей. При этом химические соединения в составе могут действовать лишь на ограниченный набор кровососущих – следует внимательно проверять данные на упаковке. Например, спрей от комаров чаще всего не защищает от клещей и наоборот.

Однако самой эффективной защитой от инфекций, которые переносят клещи, является вакцинация. Уже 28 марта во все медучреждения области поступила вакцина. Уточнить информацию о прививке можно в поликлинике по месту жительства и у своего врача.

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