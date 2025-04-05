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Несовершеннолетнего виновника ландшафтного пожара установили в Тюменской области

Общество, 12:01 05 апреля 2025

ГУ МЧС по Тюменской области

Подросток из с. Исетское стал одним из первых виновников ландшафтных пожаров в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в первых числах апреля несовершеннолетний на территории частного домовладения сверлил деревянные конструкции с помощью электрической дрели на аккумуляторной батарее. В какой-то момент дрель начала сильно нагреваться, подросток откинул инструмент в сторону, после чего произошло воспламенение аккумуляторной батареи и сухой растительности вокруг.

Оперативно прибывшие к месту два пожарных расчета ликвидировали возгорание на площади 72 кв. м, не допустив перехода огня с травы на жилые дома и хозяйственные постройки.

Родители подростка привлечены к административной ответственности. Кроме этого, им вынесено постановление об административном правонарушении за неочистку территории домовладения от сухой растительности.

Напомним, 5 апреля 2025 года в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. За его нарушения гражданам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам - от 30 до 60 тыс., юрлицам - от 400 до 800 тыс. рублей и уголовная ответственность.

Тем, кто сообщил достоверную информацию о виновнике пожара, полагается выплата 40 тыс. рублей. За помощь в задержании виновного выплата возрастает до 50 тыс. рублей.

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# особый противопожарный режим , пожароопасный сезон

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