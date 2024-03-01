Тюменцев приглашают в Менделеевку на семейную Масленицу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На семейную Масленицу приглашают тюменцев в Областную научную библиотеку им. Менделеева 16 марта. В студии досуга "Семья+" гостей праздника ждут анимация, мастер-класс, кукольный театр, показ анимационных фильмов и лекция об истории праздника, сообщает пресс-служба библиотеки.

В 13 часов начнутся "Веселые масленичные гулянья". Для гостей мероприятия приготовили "петушиные" бои, плясовые танцы, блинную эстафету, конкурсы, сюрпризы, игры "Встреча" и "Веселый ручеек". В 14 часов желающие могут посетить мастер-класс по народной тряпичной кукле с Марианной Усольцевой, кукольный театр за большой ширмой "Весенняя сказка" от Юлии Савельевой и ТРОО многодетных и успешных мам "ЮНОНА", а также встречу с филологом Ириной Кондратюк "Масленица. История и традиции праздника". Возрастное ограничение: 0+.

В 15 часов начнется показ анимационных фильмов "Пингвины" (6+), "Зимний вечер" (6+), и "Хаврюша" (12+) в рамках всероссийского киномарафона Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон".

Также тюменские семьи могут присоединиться к традиционной субботней игротеке с "Мосигрой". Необходима регистрация. Ссылку опубликуют накануне встречи.