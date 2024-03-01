Тотальный диктант напишут 20 апреля офлайн и онлайн

| Фото: группа "Тотальный диктант в Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Тотальный диктант в Тюмени" ВКонтакте

Всемирная просветительская акция “Тотальный диктант” состоится 20 апреля. Кто не сможет прийти на площадки, получит возможность принять участие онлайн на сайте проекта.

Об этом рассказал директор фонда “Тотальный диктант” Вячеслав Беляков на пресс-конференции в МИЦ “Известия”.

20 апреля в прямом эфире пройдет 18-часовой онлайн-марафон. Кроме самого диктанта, для зрителей подготовили лекции и беседы, посвященные русскому языку. Предполагается, что к Тотальному диктанту присоединятся жители около полутора тысяч городов, более сотни стран.

Автором диктанта стала писательница Анна Матвеева. Она уже написала текст, посвященный дневникам, их роли в жизни каждого человека и истории.

Регистрация на площадки начнется 10 апреля на сайте totaldict.ru. Каждый сможет зайти на сайт, выбрать свой город, площадку на карте и зарегистрироваться. На этом же сайте можно будет написать диктант онлайн в течение всего дня.

По статистике организаторов акции, каждый год сотни тысяч людей идут делать добровольно то, что не любили в школах. За 20 лет существования акции в ней приняли участие около четырех миллионов человек. Как отметил Вячеслав Беляков, кто-то просто хочет проверить свои знания, кто-то совершенствовать русский язык. Для других участие в Тотальном диктанте – это традиция.

“Всех организаторов и участников проекта объединяет любовь к русскому языку. Через участие в Тотальном диктанте мы манифестируем свою любовь. Русский язык – это то, что объединяет всех нас, соотечественников за рубежом, тех, кто изучает язык как иностранный. Ценим его и стремимся изучать и познавать. Нас таких очень много. Именно в этом секрет существования проекта, его популярности”, – добавил директор фонда “Тотальный диктант”.

Помимо того, что организаторы призывают всех людей писать грамотно и говорят, что это модно, они продвигают современной русской литературы. Каждый год в качестве автора текста для Тотального диктанта выбирают одного из писателей.

“Говоря о грамотности сегодня, предпочитаем говорить не просто об изучении правил, а о новой грамотности. Этот функциональная компетенция, которая включает в себя ряд навыков, необходимых в современном мире. Здесь и грамотное письмо, и грамотная речь, и навыки деловой коммуникации, и цифровой этикет, способность выражать свои мысли. Этому мы пытаемся научить наших участников. Непрерывно создаем просветительский контент для наших пользователей именно с этой целью“, – добавил Вячеслав Беляков.

В 2024 году просветительскому проекту исполнилось 20 лет. Первый диктант прошел 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете. На тот момент в аудитории собралось чуть больше 100 человек. Теперь проект собирает сотни тысяч участников по всему миру.

Инна Пахомова