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Юных тюменцев приглашают на региональный хакатон "РоботОн"

Общество, 10:13 12 марта 2024

сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Региональный хакатон по мобильной робототехнике "РоботОн" пройдет в Тюмени в детском технопарке "Кванториум" 23 марта. Начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Участниками соревнований станут школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет. Им предстоит проявить себя в таких направлениях как мобильная робототехника, мехатроника и микропроцессорное программирование, разработка приводов, проектирование управления робототехническими системами.

Победителей определят в номинациях: "RoboCupJunior Rescue Line"; "Интеллектуальное сумо 25х25: образовательные конструкторы"; "Кегельринг для начинающих"; "Кегельринг-макро"; "Следование по широкой линии для начинающих"; "Следование по широкой линии для продолжающих"; "Эстафета".

Участие в хакатоне командное – до двух учеников плюс наставник. Регистрация проводится по ссылке.

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# кванториум , робототехника , Хакатон

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