72 тюменца стали обладателями Молодежной лидерской премии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72 инициативных тюменца стали обладателями Молодёжной лидерской премии-2023, итоги которой подвели в правительстве Тюменской области 11 марта. Они получили дипломы из рук главы региона Александра Моора.

"Любой проект, любое сообщество всегда держится на людях. Я уверен, что в этом зале как раз присутствуют такие люди. Хочу поблагодарить вас за вашу активность, за то, что вы создаете и реализуете социально важные, социально значимые проекты для нашего региона. Безусловно, более успешно реализовать инициативы позволяют существующие меры государственной поддержки. Только по итогам 2023 года более 154 миллионов рублей было направлено на реализацию идей молодежи или на саму молодежь", - сказал губернатор Тюменской области.

На премию было подано рекордное количество заявок. 1 тыс. 148 событий номинировали жители юга региона на промоточках, 1 тыс. 532 инициативы выявлены в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа, 99 проектов на официальном сайте конкурса заявили сами авторы. Всего получилось 2 тыс. 700 заявок в 10 номинациях. Участников отбирали в два этапа. Ребят оценивали по различным критериям, как организаторы, так и специально созданный экспертный совет. Также для них провели нетворкинг-сессии.

"Есть ряд лидеров, которые были номинированы второй раз, но они вошли уже с другими инициативами. По положению конкурса они не могут представлять один и тот же проект несколько лет подряд. Впрочем, в этот раз у нас здесь присутствует больше новичков. Это приятно осознавать, что в нашем регионе становится больше лидеров, которые делают социально значимые инициативы на совершенно разные темы", – отметила руководитель бренда "Моя территория", руководитель Молодежной лидерской премии Ирина Мустыгина.

Одной из новеньких стала руководитель проекта "От сердца к сердцу" Дина Мокринская. Вместе с командой она создает бизиборды. Их передают детям в "Дом малютки", центры "Семья" и "Надежда". Всего за полгода реализации инициативы они отправили в детские спецучреждения региона более 20 таких развивающих игрушек.

"Самая главная наша победа – это эмоции детей, которые радуются нашим игрушкам. Еще ценно видеть, какое огромное количество людей участвуют в наших мероприятиях. Такой вывод я сделала после того, как мы организовали две площадки в Тюмени на Дне молодежи и Дне области. А сейчас я испытываю огромную гордость за команду, за проект и за отзывчивых тюменцев, помогающих в нашей деятельности", – поделилась Дина.

Напомним, всего с 2017 года было выявлено почти 6,5 тыс. событий, мероприятий и проектов, реализованных более, чем 300 молодыми лидерами юга Тюменской области.

Виктория Макарова