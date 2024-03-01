Команда студентов ТюмГУ победила в конкурсе по криминалистике на международном форуме

Команда студентов Института государства и права ТюмГУ предложила лучшее решение в интеллектуальной игре "Шерлок XXI века" и заняла первое место в рамках Международного форума "Криминалистика и судебная экспертиза в условиях цифровизации", который прошел в ЮУрГУ.

26 команд решали кейс, представляющий описание реальной практической ситуации по теме форума, с изложением фактических обстоятельств дела. Студентам нужно было проанализировать ситуацию и предложить свое решение. Задание позволило участникам конференции показать навыки работы с цифровыми следами.

Достойную конкуренцию тюменцам составили команды Южно-Уральского государственного университета, МГУ им. М. В. Ломоносова, Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова, Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя и других вузов.

Отметим, в помощь преподавателям и студентам в ИГиП на базе кафедры уголовно-правовых дисциплин действует криминалистическая лаборатория. Здесь проводятся занятия по криминалистике и уголовному процессу по направлениям подготовки "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" и "Судебная и прокурорская деятельность", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ .