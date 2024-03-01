Босоногую обувь тюменской мастерицы покупают люди от Камчатки до Мексики

| Фото: группа Katsia во ВКонтакте | Фото: группа Katsia во ВКонтакте

Босоногую обувь под брендом Katsia, где стопа максимально приближена к условиям хождения босиком, а основная функция — защита от повреждений, пыли и грязи, производит тюменка Евгения Кация. Ее сандалии покупают люди от Камчатки до Мексики.

"О босоногой обуви я узнала, когда находилась в декрете и искала обувь на первые шаги своему ребёнку. Тогда случайно наткнулась на статью о ней, стала изучать этот вопрос, читать исследования и пришла к выводу, что хочу для себя и своего сына именно такую обувь. Но в России ее не продавали, а заказывать из Европы было долго и дорого, поэтому решила попробовать сделать сама", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Евгения.

В феврале 2022 года девушка открыла самозанятость и стала работать на заказ. Почти два года у нее было "кухонное производство" в однокомнатной квартире. В декабре 2023 года тюменка зарегистрировала ИП, сняла помещение и наняла команду. На данный момент они делают только сандалии. Есть две взрослые и две детские модели. Изделия изготавливают из экоматериалов высокого качества, который по некоторым характеристикам превосходит натуральный.

"Обувь производим по индивидуальным меркам стопы клиента. После оформления заказа человек отправляет мне скан с мерками, снятыми по видеоинструкции. Если человек из Тюмени, мы можем встретиться. Чаще всего заказывают именно для взрослых, но и детские модели тоже пользуются большим спросом. Что касается географии заказов, то в городе покупают мало, вероятно, потому что не знают о нас. В основном это другие города и другие страны", - пояснила мастерица.

В 2023 году она выиграла муниципальный грант в размере 100 тысяч рублей. С его помощью девушка увеличила производительность, заказав пресс для вырубки и тиснения. Также смогла расширить цветовую палитру моделей.

В этом году она решила испытать удачу и отправила заявку на грантовый конкурс в Тюменское агентство развития креативных индустрий.

В планах у индивидуального предпринимателя к лету запустить производство босоногих кроссовок. "Надеемся и верим, что у нас это получится", - добавила Евгения Кация.

Виктория Макарова