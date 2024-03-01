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Территории вокруг озера Алебашево в Тюмени станут самоокупаемыми

Общество, 22:27 11 марта 2024

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Опыт использования механизмов государственно-частного партнерства позволит сделать территории вокруг озера Алебашево самоокупаемыми и сохранит их доступность для тюменцев. Со временем пространство станет центром притяжения для всего города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

“Основная задача проекта "Событийный парк Алебашево" – включить в активную городскую жизнь территорию озера, которая составляет почти 26 гектаров, протяженность береговой линии – 2,7 километра”, – написал глава города.

Он подчеркнул, что это пространство города активно развивается. Здесь формируются жилые микрорайоны, введен в эксплуатацию научно-технический центр "Новатэк", сформирована площадка для межуниверситетского кампуса, макет которого был презентован на Всемирном фестивале молодежи.

При формировании мастер-плана общественного пространства учитывались интересы и предложения всех городских сообществ. Консультантами по инфраструктурному, сервисному и событийному наполнению территории были специалисты национального института развития ВЭБ.РФ.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

11 марта с представителями ВЭБ.РФ Дарьей Онищук и Даниилом Дремовым Руслан Кухарук провел рабочее совещание в центре стратегического развития "Сибирь". В частности, на нем рассмотрели финансовую модель воплощения проекта.

Проект благоустройства Алебашево прошел экспертизу и получил положительное заключение. Ключевой позицией станет расчистка озера (федеральный объект). Благодаря правительству Тюменской области в бюджете предусмотрены средства для проведения работ в течение трех лет.

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“Наша задача заключается в том, чтобы все участники проекта синхронно проводили свою часть подготовительных работ для реализации наших планов”, – написал Руслан Кухарук.

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# Алебашево , благоустройство , Руслан Кухарук

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