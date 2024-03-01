В Тюмени для юных читателей устроят громкие чтения

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Второй сезон проекта "Громкие чтения "Книжкины подмостки" стартует в Детской библиотеке им. Лагунова 17 марта. Он направлен на развитие читательского интереса у детей, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

"На встречах педагоги и актеры познакомят юных читателей с произведениями современных писателей из фонда детской библиотеки. "Громкие чтения" развивают коммуникативные способности детей, диалогическую и монологическую речь, воображение. Всего в 2024 году в рамках чтений пройдет 14 бесплатных мероприятий", – рассказала руководитель Детской библиотеки им. Лагунова Светлана Яркова.

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Напомним, в 2023 году в проекте "Громкие чтения "Книжкины подмостки" прошло 16 встреч, которые посетили более 400 участников. После мероприятий в детской библиотеке дети отвечают на вопросы по сюжету, играют в тематические игры, рисуют, знакомятся и общаются друг с другом. Вместе с родителями они берут книги полюбившихся авторов домой, где продолжается обсуждение историй за семейным чтением.

Первая встреча "Паук, ваш врач и добрый друг" начнется 17 марта в 13 часов. С книгой "Пауклиника" российской писательницы Юлии Весовой ребят познакомят актеры театра-проекта "Чудейство".

Необходима предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 35-98-42, 35-85-95. "Чтения" пройдут по адресу: Тюмень, ул. Тульская, 4/3.

Возрастное ограничение: 0+.