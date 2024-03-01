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Актриса из Тюмени сыграла главную роль в сериале "Черное солнце"

Общество, 15:10 12 марта 2024

МТС

Актриса из Тюмени Виктория Корлякова сыграла одну из главных ролей в сериале "Черное солнце", премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

Актриса Виктория Корлякова - выпускница кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры и школы-студии МХАТ. В сериале "Черное солнце" она сыграла роль молдованки Габи. Помимо Виктории в новом детективе главные роли сыграли Юрий Чурсин и Максим Стоянов. Сняла сериал актриса Анна Носатова, это ее дебют в качестве режиссера.

МТС МТС ﻿

В центре остросюжетного детектива – история полицейских Евгения Чагина и Игоря Жука, расследующих серию загадочных убийств в Ленинградской области.

"Съемки сериала "Черное солнце" проходили в очень красивых локациях в Москве, затем в Санкт-Петербурге, небольшая часть сцен снималась в Выборге. У нас была потрясающая команда — постановочная группа, режиссер, оператор, артисты", - рассказала Виктория Корлякова.

Первые два эпизода сериала уже вышли на платформе KION.

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# кино , МТС

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