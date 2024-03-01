На 12 % вырос пассажиропоток в Рощино за февраль
Общество, 15:54 12 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
На 12 % вырос пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино по итогам февраля 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 тыс. 779 пассажиров, международными – 9 тыс. 165, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Лидерами по приросту пассажиропотока на российских направлениях стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи.
Общий пассажиропоток аэропорта Рощино за 2024 год составил 355 тыс. 994 пассажира. Это на 9,8 % больше, чем в 2023 году.