В Тюменской области проведут аукцион по контролю выбросов загрязняющих веществ в воздух

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аукцион по контролю выбросов загрязняющих веществ в воздух проведут в Тюменской области. Его победитель будет обязан собирать пробы и проводить их исследования в аккредитованной лаборатории, об этом говорится на сайте Госзакупок.

По информации департамента недропользования и экологии Тюменской области, местом оказания услуги является юг региона. Подрядчик будет работать по заявкам в течение всего года.

В техническом задании говорится, что лабораторный анализ выбросов загрязняющих веществ в каждой пробе должен быть выполнен по следующим показателям: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, взвешенные вещества.

Прием заявок завершится 18 марта. Итоги закупки подведут через два дня.

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