Модульный ФАП появится в с. Княжево Тюменского района в 2025 году

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Быстровозводимое модульное здание ФАПа установят в с. Княжево Тюменского района в 2025 г. Земельный участок под него определен, написала в своих аккаунтах в соцсетях глава района Ольга Зимина.

"Сейчас медучреждение арендует площадь у местного клуба. Хозяйка ФАПа, фельдшер Галина Васильевна Алферова приспособленное помещение содержит в чистоте и порядке, все организовано для приема пациентов, но новый ФАП ждет с нетерпением. Появится он уже в следующем году. Земельный участок под модульное здание определен – буквально в 100 метрах от действующего медучреждения", - пояснила она.

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Площадь нового ФАПа составит 81 кв. м. Как сообщил главврач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян, финансирование предусмотрено, пункт оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием.