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В тюменском сквере Юристов реставрируют арт-объект "Юстиция"

Общество, 14:04 13 марта 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В сквере Юристов инженер-технолог Сергей Акунеев и монтажник Эдуард Кручинин, специалисты компании "Живая сталь", приступили к реставрации арт-объекта "Юстиция". Мероприятие плановое, оно обычно проводится накануне весны, сообщает администрация города.

Декоративные накладки из латуни на металлической фигуре потускнели за зиму из-за осадков и городской пыли. После чистки золотистые элементы на металлической фигуре начали блестеть. Покраску металла проведут позже, с наступлением положительных температур.

Сергей Акунеев рассказал, что на днях было проведено также техническое обслуживание скамеек. На них заменили вертикальные панели со встроенными светодиодами. Светящиеся в темное время суток спинки создают в сквере особую атмосферу.

Напомним, озелененную общественную территорию в районе улиц Таврической – Белинского благоустроили в 2021 по нацпроекту "Жилье и городская среда". Пространство больше подходит для тихого отдыха.

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# арт-объект , реставрация , сквер

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14:04 13.03.2024В тюменском сквере Юристов реставрируют арт-объект "Юстиция"