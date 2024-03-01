В тюменском сквере Юристов реставрируют арт-объект "Юстиция"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В сквере Юристов инженер-технолог Сергей Акунеев и монтажник Эдуард Кручинин, специалисты компании "Живая сталь", приступили к реставрации арт-объекта "Юстиция". Мероприятие плановое, оно обычно проводится накануне весны, сообщает администрация города.

Декоративные накладки из латуни на металлической фигуре потускнели за зиму из-за осадков и городской пыли. После чистки золотистые элементы на металлической фигуре начали блестеть. Покраску металла проведут позже, с наступлением положительных температур.

Сергей Акунеев рассказал, что на днях было проведено также техническое обслуживание скамеек. На них заменили вертикальные панели со встроенными светодиодами. Светящиеся в темное время суток спинки создают в сквере особую атмосферу.

Напомним, озелененную общественную территорию в районе улиц Таврической – Белинского благоустроили в 2021 по нацпроекту "Жилье и городская среда". Пространство больше подходит для тихого отдыха.