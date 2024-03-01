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Здоровье 4,6 тыс. детей Уватского района контролируют 5 педиатров и 10 фельдшеров ФАПов

Общество, 12:47 13 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять педиатров и 10 фельдшеров ФАПов, один врач общей практики и семь участковых медицинских сестер контролируют здоровье 4,6 тыс. детей в Уватском районе. Два специалиста прошли обучение перинатологии и неонатологии.

Работу медиков оценили на совещании в администрации муниципалитета с участием главного врача Областной больницы № 20 Натальи Телегиной. Об этом рассказал глава района Вячеслав Елизаров.

"На заседании коллегии обсудили реализацию регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Областной больницей № 20 проводятся профилактические медицинские осмотры детей, особое внимание уделяется репродуктивному здоровью подростков 15-17 лет", - уточнил глава.

Кроме того, для комфортного пребывания детей и родителей в детской консультации поликлиники Увата провели перепланировку и оборудовали зону ожидания.

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# национальный проект Здравоохранение , педиатрия , Уватский район

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