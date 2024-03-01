Тюменские школьники и студены сдали в экодома несколько тонн вторсырья

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Несколько тонн вторсырья сдали в тюменские экодома участники акции "Экокопилка", сообщает Тюменское экологическое объединение. Абсолютный рекорд среди участников, более 1,5 тонн, у тюменской школы № 48.

Новый сезон акции стартовал 8 июня и продлится до конца учебного года. "Экокопилка" даёт возможность местным школам, детсадам, колледжам и вузам получить ценные подарки и уникальную скамейку из вторсырья.

Среди главных призов 2023 года были проектор для просмотра медиафайлов, сертификат на 100 тыс. рублей в магазин стройматериалов и профессиональное оборудование для мобильной фото- и видеостудии.

Стать участником "Экокопилки" может любой желающий. Для этого нужно принести в экодом вторсырьё из перечня принимаемых материалов в зачёт учебного заведения.