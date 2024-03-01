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Мост через реку Вагай в Тюменской области отремонтируют до ноября

Экономика, 17:45 13 марта 2024

Управление автомобильных дорог Тюменской области | Фото: Управление автомобильных дорог Тюменской области

Ремонт моста через реку Вагай на трассе Аромашево - Кротово - Большое Сорокино начался в Тюменской области. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает региональное Управление автомобильных дорог.

Протяженность сооружения составляет более 128,4 погонных метра. Подрядная организация отремонтирует опоры, пролётные строения, покрытие проезжей части. Работы по контракту продлятся до ноября.

Контракт заключён с организацией, которая в 2023 году ремонтировала мост через реку Ишим. Специалисты уже начали демонтаж верхних слоёв покрытия. На время ремонта будет действовать реверсивная схема движения.

Напомним, в 2024 году в Тюменской области благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы два моста и два путепровода.

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