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Фестиваль джаза впервые проведут в Тюменской области

Общество, 13:09 13 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль джаза впервые пройдет на ул. Дзержинского Тюмени в июне. В областную столицу приедет легенда джаза Игорь Бутман, который в 2024 году отмечает юбилей профессиональной карьеры.

Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время пресс-конференции "Культурный Год семьи в Тюменской области" в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакса" 13 марта.

"Бесплатный джазовый фестиваль проведем в июне, дату назовем позже. Уверена, он привлечет большое количество не только любителей джаза, но и качественной музыки. Выступят местные музыканты и приглашенные. Сама по себе локация привлекательна своей атмосферой для проведения небольших концертов. Захватим и набережную", - уточнила она.

Несколько концертов этого музыкального направления уже прошли в Тюменской филармонии. В марте состоится выступление ВИА "Мелодия". Игорь Бутман даст концерт в Тюменской филармонии в октябре. Напомним, в 2023 году он был хедлайнером фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль джаза пройдет в рамках большого цикла мероприятий к Году семьи в Тюменской области. Всего в регионе запланировано провести более 500 тематических событий: музыкальные, этнокультурные фестивали, мероприятия в библиотеках, музеях для жителей региона разного возраста с максимальной вовлеченностью всех членов семьи.

Анжела Лебедева

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# Год семьи , джаз , Елена Майер , Игорь Бутман , культура

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