В Тюменской области выросло количество предложений о продаже загородных домов и дач

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество предложений о продаже загородных домов и дач выросло в ближайших к Тюмени населенных пунктах. При этом, спрос на дома увеличился, а на дачи снизился.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергей Еремкин, в с. Успенка по итогам февраля выставлено более 1,7 тыс. вариантов. Прирост - плюс 85,7 % за год. Спрос за тот же период увеличился на 16 %. А при увеличении на 71,4 % предложений по дачам, интерес к ним снизился на 5 %. В пгт Винзили по дачам - падение спроса на 45 %. Впрочем, в поселке городского типа уменьшился интерес и к домам на 14 %. Аналогичная ситуация сложилась и в Боровском.

"В поселке Московском потенциальные покупатели могут выбирать из 500 объектов загородной недвижимости. За год предложение и спрос выросли — на 12 и 25 процентов соответственно. Дач в экспозиции слишком мало для корректных расчетов", - уточнил эксперт.

Вместе с тем, из ближайших к Тюмени населенных пунктов более всего стоимость загородной недвижимости выросла в Каскаре. Дома подорожали на 42,5 %, дачи прибавили 27,3 % за год. Средняя цена в феврале 2024 года на первые составила 5,7 млн рублей, на вторые – 2,6 млн рублей. А в Успенке стоимость дач прибавила 81 %, в среднем покупателю приобретение обойдется в 2,9 млн рублей.

В п. Московском дома стали дороже на 1,5 млн рублей и средняя цена составляет 20,5 млн рублей. В 7,5 млн рублей обойдется аналогичная покупка в Успенке и 6,5 в Винзилях.

Сергей Еремкин считает, что в пригороде Тюмени объем предложения загородной недвижимости постоянно увеличивается. Динамика спроса в ближних к областному центру населенных пунктах разнонаправленная. Несмотря на это, цены на загородное жилье в целом и на дачи в частности за год повысилась. Это связано с тем, что даже при увеличении экспозиции спрос не удовлетворяется полностью.

Оксана Корнеенкова