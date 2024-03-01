Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в Тюмени

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Выставка "Обыкновенный нацизм", открывшаяся сегодня в Тюменской областной думе, никого не может оставить равнодушным. Это подчеркнул председатель думы Фуат Сайфитдинов, открывая экспозицию, организованную Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и музеем Победы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, посвященную трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов.

"Значение выставки трудно переоценить, - подчеркнул он. - Она об истории нацизма на Украине, которая корнями уходит в историю Великой Отечественной войны. Это выставка о тех преступлениях, которые вершатся сегодня на Украине неонацистами".

Выставка, по словам Фуата Сайфитдинова, эмоционально тяжелая но она должна быть, потому что она заставляет всех нас задуматься и сделать единственный вывод -нацизм надо искоренять на корню.

"Обыкновенный нацизм – это концентрационные лагеря, это пытки, убийства мирных граждан, детей, женщин, стариков, - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. – И наша страна более других столкнулась со всеми этими зверствами нацизма. И, конечно, никто не думал, что он вернется к нам снова. И произошло это совсем рядом с нами, в братской нашей республике, народы которой в годы Великой Отечественной войны боролись вместе со всей страной с фашизмом. Сегодня наши солдаты снова бьются на полях СВО и отдают свои жизни за дело дедов и прадедов – истребление фашизма. Я уверен, что эта выставка полезна всем возрастам и необходимо продолжить эту экспозицию и в наших музейных комплексах".

По словам председателя правления Российского исторического общества Руслана Гагкуева, межмузейная группа, в задачи которой входит сбор свидетельств, экспонатов о тех событиях, которые происходят сегодня на Украине в зоне СВО, работает уже два года. "За это время было сделано десятки выездов в зону боев и сегодня наша группа работает в зоне Авдеевки, - пояснил он. - Это работа важная –собирать свидетельства об этих событиях, чтобы и мы сами, и наши потомки имели наглядное свидетельство о том, какое зло представляет нацизм. О том, как легко он может возродиться, и к каким последствиям может привести".

И в этой работе кроется большой смысл – сохранять эти свидетельства, чтобы впредь ни у кого не было соблазна исказить правду об этих событиях. "Мы видим, как сегодня ведется идеологическая борьба, переписывается история Великой Отечественной войны, даже при наличии задокументированных фактов зверств фашистов", - подчеркнул глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Вниманию посетителей выставки представлено оружие ВСУ, использовавшееся для обстрелов мирного населения Донбасса, пропагандистская литература, нашивки и шевроны, свидетельствующие о насаждаемой нацистской идеологии, фрагменты вооружений, упаковки от иностранных снарядов, элементы западного обмундирования, подтверждающие широкое участие стран НАТО в конфликте.

История современного украинского нацизма ведет отсчет с начала 1990-х годов. И связано это с "экспортом" на ставшую самостоятельным государством Украину нацистских кадров и технологий. По оценке историков, современный украинский нацизм ведет идеологическую и организационную преемственность от гитлеровских коллаборантов времен второй мировой войны, палачей Волыни и Хатыни.

Выставка "Обыкновенный нацизм", по словам председателя облдумы Фуата Сайфитдинова, не должна остаться за дверями областной думы. "В рамках проекта "Открытая дума", мы постараемся обеспечить ее доступность для школьников и студентов", - заявил он.

Идею поддержал и глава Тюмени Руслан Кухарук, который считает, что в городе достаточно площадок, доступных для массового зрителя. "Я рад, что Тюмень присоединилась к городам, которые принимают эту экспозицию. Ее внутреннее наполнение погружает нас в современную историю", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Борис Олейник