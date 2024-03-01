920 цифровых камер работают в Центре общественного наблюдения за выборами в регионе

| Фото: инофрмационный центр правительства Тюменской области | Фото: инофрмационный центр правительства Тюменской области

920 цифровых камер работают в Центре общественного наблюдения за выборами в Тюменской области. Они установлены в помещениях 460 участковых избирательных комиссий в муниципалитетах региона. Видеонаблюдение уже охватывает 43% избирательных участков, в границах которых проживают 70% избирателей, зарегистрированных на юге Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В дни голосования на выборах Президента Российской Федерации наш Центр будет работать с 8 до 20 часов. Общественные наблюдатели будут оставаться на избирательных участках до окончания всех предусмотренных законом процедур. Оборудование Центра протестировано и готово к работе", - сказал руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Около 40-50 жителей региона, подавших заявку, смогут наблюдать за ходом голосования на видеостене в помещении Центра. Около трех тыс. специально обученных наблюдателей готовы к посменной работе на избирательных участках.