ТИУ получил федеральный грант на проведение акселерационных программ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет получил поддержку Минобрнауки России, выиграв федеральный грант на проведение акселерационных программ в 2024 году. Студенты смогут работать над стартап-проектами в трех акселераторах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

К ним относятся Технохаб - это стартапы минимального уровня проработки и команды, которые еще не имеют своей технологической идеи, Технохаб Пром. IT – информационные технологии в строительной и нефтегазовой отраслях, а также Технохаб 2.0 – "От проекта к прототипу", акселератор, направленный на развитие стартапов.

В 2023 году "Технохаб" стал платформой для развития 120 стартап-проектов, в которых приняли участие 1 тыс. 500 студентов. Демодень одного из них стал ключевым событием молодежной программы Промышленно-энергетического форума TNF.