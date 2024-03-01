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Звучание челесты тюменцы впервые услышат во время исполнения кантаты "Кармина Бурана"

Общество, 12:25 14 марта 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Впервые звучание челесты гости Тюменской филармонии услышат во время исполнения кантаты "Кармина Бурана" Карла Орфа с использованием 3D-проекции 20 апреля. Это новый инструмент, который поступил в распоряжение тюменского оркестра.

Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на пресс-конференции "Культурный Год семьи в Тюменской области".

"Мы хотим повторить концерт, который произвел фурор на открытии Тюменского филармонического сезона, – это кантата "Кармина Бурана". Челеста издает небесный звук. Слушатели смогут это оценить", - уверена она.

Кому доверят новый инструмент, пока неизвестно. По словам Елены Майер, подготовкой музыканта для челесты занимается главный дирижер и худрук оркестра Юрия Медяник.

Напомним, пятиоктавная челеста поступила в Тюменский филармонический оркестр в феврале. Инструмент изготавливали в Германии специально для оркестра.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , Тюменский филармонический оркестр

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