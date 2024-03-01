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5,1 млрд рублей вложат в экономику Заводуковского округа инвесторы

Экономика, 15:41 14 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5,1 млрд рублей вложат инвесторы в экономику Заводоуковского округа. На сопровождении в муниципальном образовании с начала года состоит 22 проекта, сообщает администрация городского округа.

Инвесторы планируют реализовать проекты в деревообрабатывающей, производственной и перерабатывающей отраслях. А также в сфере торговли, общественного питания и медицинских услуг. По итогам будет создано более 320 рабочих мест.

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# Заводоуковский городской округ , инвестпроекты

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