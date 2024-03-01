В Тюменской области предотвратили нелегальный экспорт красной икры в Казахстан
Происшествия, 15:36 14 марта 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
Вывоз 15 кг красной икры предотвратили на границе Тюменской области и Казахстана. Нелегальную партию лососевой продукции обнаружили в машине, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
Предъявить сопроводительные и ветеринарные документы водитель не смог. Икру изъяли и вернули отправителю.
В ведомстве подчеркнули, что перемещение животноводческой продукции без ветеринарных документов нарушает требования положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля, надзора на таможенной границе.