261 пациента в пяти населенных пунктах Заболотья осмотрели тобольские врачи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

261 пациента осмотрела медицинская бригада специалистов Областной больницы № 3 в пяти населенных пунктах Заболотья на базе фельдшерско-акушерских пунктов. С людьми в этом году работали терапевт, сосудистый хирург, эндокринолог, кардиолог, хирург, уролог и гинеколог, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Врачи выявили 80 различных заболеваний и отобрали на оперативное лечение 13 человек. Специалисты заподозрили злокачественные новообразования у трёх человек - они направлены на дообследование. Маммографию прошли более 100 человек, флюорографию – свыше 400. Кабинеты раннего выявления заболеваний посетило больше 200 пациентов. Столько же прошло диспансеризацию. Пациенты с выявленными патологиями получат своевременную медицинскую помощь.