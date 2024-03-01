  • 14 марта 202414.03.2024четверг
  • USD91,5449
    EUR100,1869
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

261 пациента в пяти населенных пунктах Заболотья осмотрели тобольские врачи

Общество, 16:58 14 марта 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

261 пациента осмотрела медицинская бригада специалистов Областной больницы № 3 в пяти населенных пунктах Заболотья на базе фельдшерско-акушерских пунктов. С людьми в этом году работали терапевт, сосудистый хирург, эндокринолог, кардиолог, хирург, уролог и гинеколог, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Врачи выявили 80 различных заболеваний и отобрали на оперативное лечение 13 человек. Специалисты заподозрили злокачественные новообразования у трёх человек - они направлены на дообследование. Маммографию прошли более 100 человек, флюорографию – свыше 400. Кабинеты раннего выявления заболеваний посетило больше 200 пациентов. Столько же прошло диспансеризацию. Пациенты с выявленными патологиями получат своевременную медицинскую помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# врачи , Заболотье , обследование , ОКБ №3

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 14.03.2024Более 4 км дорог построят в заречной части Тюмени в 2024 году
17:09 14.03.2024Грузоподъемность переправы через Иртыш в Увате уменьшат до 15 тонн
16:58 14.03.2024261 пациента в пяти населенных пунктах Заболотья осмотрели тобольские врачи
16:47 14.03.2024Московский театр представит в Тюмени спектакль "Колыбельная для Маяковского"