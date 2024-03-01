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Тюменские юнармейцы приведут в порядок воинские захоронения

Общество, 17:42 14 марта 2024

Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Тюменские юнармейцы в рамках военно-патриотической акции "Верни герою имя" облагородят памятники воинам перед наступлением весны. Событие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени отряд регионального центра "Аванпост" 15 марта в 11 часов посетит сквер Десантников. На его территории установлен памятник десантникам и боевая машина десанта. Ребята очистят их от снега, уличной грязи и возложат свежие цветы, сообщает центр допризывной подготовки и патриотического воспитания.

Отметим, акция проходит по всей стране и призвана обратить внимание людей на состояние воинских захоронений, обелисков и мемориалов, привлечь добровольцев к уборке и напомнить жителям о великой истории страны.

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# памятники , юнармейцы

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