Тюменцы стали больше инвестировать в покупку земельных участков под дачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше инвестировать в покупку земельных участков под дачи стали жители Тюмени. На эту тенденцию не влияет даже растущая цена на объекты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала замруководителя филиала АН "СОВА" Елена Шадрина.

"Тренд на покупку участков без домиков действительно есть, но стоит заметить, что делают это с целью инвестиций. В остальном предпочтения отдают участкам, где есть возможность не только побыть на свежем воздухе, но и зайти погреться, попить чай, расположить гостей", - уточнила эксперт.

Вместе с тем в числе наиболее перспективных и востребованных вариантов она указала дачные участки правильной формы и с широкими улицами в СНТ. Таким требованиям в основном отвечают новые нарезки.

"Если раньше часто покупали "дачки-развалюшки", то сейчас они почти не востребованы, да и предложений таких немного. В прошлом году больше были востребованы подряды и новые дома. Сейчас максимально востребованы садовые участки и дачи. В идеале, если там есть домик с отоплением", - отметила еще два тренда Елена Шадрина.

Но при этом наличие всех инженерных коммуникаций для многих покупателей совсем необязательно. Ради меньшей стоимости они готовы этим пожертвовать. Но зато приветствуется наличие бани и плодовых деревьев. Огороды стали реже интересовать будущих дачников, которые считают, что это должно быть местом для отдыха, а не работы.

Оксана Корнеенкова