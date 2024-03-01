В Тюменской области в выходные потеплеет до плюс 4 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышение температуры воздуха до плюс 4 градусов прогнозируют синоптики в Тюменской области в выходные, 16 и 17 марта. По данным центра Фобос, определять погоду в эти дни будет теплый атлантический циклон, он принесет оттепели.

В Тюмени 16 марта в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха поднимется до плюс 4, ночью ожидается минус 1. Ветер западный, 5 метров в секунду.

17 марта атмосферное давление будет повышено, ожидается малооблачная погода. Дневная температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, ночная – от минус 1 до плюс 1. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Тепло будет и в начале следующей недели. 18 марта дневная температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, 19 и 20 марта - до плюс 2. В эти дни осадков не ожидается, ветер сменит направление с южного на северное.

Любовь Голышева