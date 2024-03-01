Клуб юных натуралистов начал работу в Армизонском районе
Общество, 18:42 14 марта 2024
| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"
Клуб юных натуралистов открылся в Армизонском районе. Он будет работать в первичном отделении "Движения Первых" в армизонском Доме творчества.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на открытии для юных защитников природы провели развлекательные мероприятия.
Участники клуба произнесли клятву юннатов, а директор Дома творчества Алена Пермякова подарила ребятам муравьиную ферму для "Живого уголка".