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Клуб юных натуралистов начал работу в Армизонском районе

Общество, 18:42 14 марта 2024

ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Клуб юных натуралистов открылся в Армизонском районе. Он будет работать в первичном отделении "Движения Первых" в армизонском Доме творчества.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на открытии для юных защитников природы провели развлекательные мероприятия.

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Участники клуба произнесли клятву юннатов, а директор Дома творчества Алена Пермякова подарила ребятам муравьиную ферму для "Живого уголка".

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# Армизонский район , Движение первых , юные натуралисты

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