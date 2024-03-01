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Выбрать проект благоустройства сквера на Солнечном проезде предлагают тюменцам

Общество, 16:42 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосование за проект благоустройства пустыря в районе Солнечного проезда, от Заречного проезда до ул. Эрвье, проходит в Тюмени. Специалисты разработали для пространства два варианта концепции, вдохновленные сказкой Петра Ершова.

В каждом варианте представлены детская игровая зона, площадка для скейтеров, самокатчиков и роллеров, турники, амфитеатр, туалеты и освещение. В первой концепции есть Рыба-кит, во второй — кафе и лабиринты.

Проголосовать за понравившийся дизайн-проект может любой житель старше 14 лет на портале "Городская среда".

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