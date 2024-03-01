В Тюмени на масленичных гуляньях проведут мастер-классы по сбору травяного чая и бисероплетению

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы по сбору своего травяного чая, бисероплетению и созданию "Браслета дружбы" пройдут на масленичных гуляньях на территории рынка "Алебашевский bazar" 16 и 17 марта. Участие в них бесплатное.

Гости примут участие в эстафетно-командных играх, поводят хороводы, увидят самовар и коромысла.

16 марта с 11 до 20 часов развернется ярмарка. Мастер-класс по созданию куклы на палке и броши-матрешки пройдут с 11 до 14 часов. С 12 до 13 часов продлится занятие "Браслет дружбы".

17 марта с 11 до 19 часов посетители смогут приобрести все необходимое на ярмарке. С 11 до 12 часов желающие соберут свой травяной чай. С 12 до 13 часов участники праздника займутся бисероплетением. С 14 до 15 часов продлится сама Масленица.

Проводы зимы с чучелом состоятся 17 марта. Начало — в 14 часов.

Возрастное ограничение: 0+.