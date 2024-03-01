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Более 280 кг нелегальных продуктов задержали на границе Тюменской области и Казахстана

Происшествия, 10:14 18 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 280 кг растительных продуктов без документов задержали на границе Тюменской области и Казахстана с начала 2024 года. В том числе 60 кг смеси приправ, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Всего в текущем году специалисты выявили 10 попыток ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска - фруктов, овощей, сухофруктов, специй, круп. Основными видами нарушений стали отсутствие фитосанитарных сертификатов и ошибочно указанные данные в сопроводительных документах. Продукция возвращена отправителям.

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