Фотогалерея: в Тюменской области завершились выборы президента РФ
Политика, 21:30 17 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Все избирательные участки в Тюменской области закрылись в 20 часов, голосование на выборах президента России завершено. Явка избирателей на 18 часов 17 марта составила 82,77 %. Избирательные участки посетили 977 тыс. 76 человек. В лидерах по области Омутинский район, где явка составила 98,52 %.
Предварительные итоги планируется опубликовать в 23 часа по московскому времени.