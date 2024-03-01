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Фотогалерея: в Тюменской области завершились выборы президента РФ

Политика, 21:30 17 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Эксперты: выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли спокойно

Все избирательные участки в Тюменской области закрылись в 20 часов, голосование на выборах президента России завершено. Явка избирателей на 18 часов 17 марта составила 82,77 %. Избирательные участки посетили 977 тыс. 76 человек. В лидерах по области Омутинский район, где явка составила 98,52 %.

Предварительные итоги планируется опубликовать в 23 часа по московскому времени.

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