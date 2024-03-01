320 пациентов тюменской ОКБ №2 проголосовали прямо в палатах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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320 пациентов Областной клинической больницы №2 в Тюмени проголосовали прямо в палатах. Избирательный участок организовали в стационаре. Проголосовать здесь могут больные, а также врачи с пропиской в Югре и на Ямале. По списку — 480 избирателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Пациенты были заранее внесены в список избирателей. Они предупреждены о том, что у них должны быть документы, удостоверяющие личность. Все, кто имеет желание, будут голосовать", - сказала председатель участковой избирательной комиссии № 2167 Елена Хасанова.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области