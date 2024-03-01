  • 17 марта 202417.03.2024воскресенье
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

320 пациентов тюменской ОКБ №2 проголосовали прямо в палатах

Общество, 18:47 17 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: Тюменская область голосует сплочённо

320 пациентов Областной клинической больницы №2 в Тюмени проголосовали прямо в палатах. Избирательный участок организовали в стационаре. Проголосовать здесь могут больные, а также врачи с пропиской в Югре и на Ямале. По списку — 480 избирателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Пациенты были заранее внесены в список избирателей. Они предупреждены о том, что у них должны быть документы, удостоверяющие личность. Все, кто имеет желание, будут голосовать", - сказала председатель участковой избирательной комиссии № 2167 Елена Хасанова.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# голосование , ОКБ №2

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 17.03.2024Эксперты: выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли спокойно
20:40 17.03.2024Автомобиль LADA Granta Cross получила в подарок пенсионерка из Тюмени
20:22 17.03.2024Финальная седьмая суперигра викторины "Люби свой край" стартовала в Тюмени
19:23 17.03.2024Более 13 тысяч порций блинов продегустировали гости гастрофестиваля "Гуляй, Масленица!"