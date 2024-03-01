92-летняя тоболячка проголосовала на выборах президента России

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

92-летняя жительница с. Санникова Тобольского района Фазиля Урамаева проголосовала на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации района.

Она мать - четверых детей, бабушка - восьми внуков, 12-ти правнуков и одного праправнука.

В муниципалитете отметили, что люди старшего поколения очень ответственно относятся к своему праву и гражданскому долгу. Несмотря на почтенный возраст, они остаются людьми активной жизненной позиции.