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92-летняя тоболячка проголосовала на выборах президента России

Общество, 15:02 17 марта 2024

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

92-летняя жительница с. Санникова Тобольского района Фазиля Урамаева проголосовала на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации района.

Она мать - четверых детей, бабушка - восьми внуков, 12-ти правнуков и одного праправнука.

В муниципалитете отметили, что люди старшего поколения очень ответственно относятся к своему праву и гражданскому долгу. Несмотря на почтенный возраст, они остаются людьми активной жизненной позиции.

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