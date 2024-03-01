  • 17 марта 202417.03.2024воскресенье
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменка пришла голосовать в свитшоте с надписью "10 лет Крым наш"

Общество, 14:55 17 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 92-летняя тоболячка проголосовала на выборах президента России

Тюменка пришла на избирательный участок в свитшоте с надписью “10 лет Крым наш”.

“За последние 20 лет в стране произошло много хороших изменений. На днях я вспомнила, что 18 марта – годовщина воссоединения Крыма с Россией. Я решила так запечатлеть это в своей истории. Надеюсь, что в этом году поеду в Крым, поеду прямо в этой кофте. Очень хотела бы побывать в Феодосии”, – объяснила жительница Тюмени.

По ее словам, голосовать важно, потому что от того, какой выбор примут россияне, зависит в целом будущее страны.

“Я хочу, чтобы все жители нашей области сходили на выборы и приняли важное в жизни каждого решение”, – заключила она.

Напомним, 17 марта избирательные участки будут открыты для желающих проголосовать до 20 часов.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы президента РФ , голосование , Крым

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:29 17.03.2024Обладателя квартиры определили в викторине "Люби свой край"
15:23 17.03.2024Мастер-класс по созданию изделий из бумаги проводят для жителей д. Загваздина
15:12 17.03.2024Победительница шестой суперигры викторины "Люби свой край" получила автомобиль
15:02 17.03.202492-летняя тоболячка проголосовала на выборах президента России