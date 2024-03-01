Тюменка пришла голосовать в свитшоте с надписью "10 лет Крым наш"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменка пришла на избирательный участок в свитшоте с надписью “10 лет Крым наш”.

“За последние 20 лет в стране произошло много хороших изменений. На днях я вспомнила, что 18 марта – годовщина воссоединения Крыма с Россией. Я решила так запечатлеть это в своей истории. Надеюсь, что в этом году поеду в Крым, поеду прямо в этой кофте. Очень хотела бы побывать в Феодосии”, – объяснила жительница Тюмени.

По ее словам, голосовать важно, потому что от того, какой выбор примут россияне, зависит в целом будущее страны.

“Я хочу, чтобы все жители нашей области сходили на выборы и приняли важное в жизни каждого решение”, – заключила она.

Напомним, 17 марта избирательные участки будут открыты для желающих проголосовать до 20 часов.

Инна Пахомова