Фронтовик из Тюменского района принял участие в выборах президента РФ

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Участник Великой Отечественной войны Аркадий Артемьевич Минальтов принял участие в выборах президента РФ 17 марта. Он лично пришел на избирательный участок в с. Каскара.

Об этом глава Тюменского района Ольга Зимина написала в своих аккаунтах в соцсетях.

"Аркадий Артемьевич Минальтов не мог остаться в стороне от важного политического события - выборов президента России. Он пришёл на избирательный участок в своей родной Каскаре и проголосовал за достойное будущее страны. Отметил, что выборы не пропускает никогда, и своих детей и внуков учит: ваш голос - ваше право и ответственность", - рассказала глава муниципалитета.