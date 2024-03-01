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Фотогалерея: Тюменская область голосует сплочённо

Политика, 19:00 17 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 82,77% избирателей

Жители Тюменской области продолжают идти на избирательные участки. Регион показывает высокую активность избирателей.

В целом по Тюменской области, по данным на 15 часов 17 марта, явка составила 78,63 %, проголосовали 928 тыс. 84 человека

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов.

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