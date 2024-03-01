Фотогалерея: Тюменская область голосует сплочённо
Политика, 19:00 17 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Далее в сюжете В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 82,77% избирателей
Жители Тюменской области продолжают идти на избирательные участки. Регион показывает высокую активность избирателей.
В целом по Тюменской области, по данным на 15 часов 17 марта, явка составила 78,63 %, проголосовали 928 тыс. 84 человека
Напомним, избирательные участки работают до 20 часов.