В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 82,77% избирателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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82,77% составила явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области на 18 часов 17 марта. Избирательные участки посетили 977 тыс. 76 человек.

Об этом председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин сообщил на брифинге 17 марта.

Он отметил, что на участках более чем половины территорий проголосовали свыше 90% избирателей. В лидерах по области Омутинский район, где явка составила 98,52%.

В 20 часов все избирательные участки в регионе закрылись, голосование на выборах президента России завершено. Начался подсчет голосов и подведение результатов на каждом из 1 тыс. 70 УИКов.

"Этот подсчет в соответствии с действующим законодательством будет производиться в одном помещении непрерывно до установления его итогов. После чего вся избирательная документация будет опечатана и транспортирована. Далее участковые избирательные комиссии рассмотрят обращения, если у них они есть. На сегодня мы располагаем информацией, что каких-то нарушений законодательства у нас нет", — добавил Игорь Халин.

По его словам, предварительные итоги планируется опубликовать в 23 часа по московскому времени.

Напомним, на пост президента Российской Федерации претендуют четыре кандидата. В избирательные бюллетени внесены Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

Виктория Макарова