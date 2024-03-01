Эксперты: выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли спокойно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли спокойно. Сейчас идет подсчет голосов. Об этом сказала координатор экспертного центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Ольга Загвязинская.

“Мы знаем об одном факте, который случился в Тобольске. Принимали меры, чтобы подобного не было на других участках. Полагаем, что в целом выборы в регионе прошли спокойно. Идет подсчет голосов”, – сказала Ольга Загвязинская.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр общественного наблюдения работает в режиме “24 на 7”. Привлечена огромная команда людей во всех регионах России. Работа центра еще не закончена.

“Завтра будем подводить первые итоги. Я представляю Тюменский государственный университет. Как проректор, я нахожусь на связи с нашим профильным министерством – Министерством науки и высшего образования. Такие итоги подводят по всем вузам России. Сколько людей проголосовали, какой процент от нашего численного состава? Горжусь тем, что мои коллеги проголосовали достаточно активно и хорошо. Точный процент назвать не могу. Показатель будет приближаться к 87-88 процентам. При нашем большом коллективе – это здорово. Тобольск и Ишим проголосовали – стопроцентно”, – добавила координатор экспертного центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Она назвала выборы президента Российской Федерации праздником. Чтобы проголосовать, на избирательные участки приходило огромное количество людей. “Могу привести в пример мою маму. Ей 87 лет, она собралась с силами, дошла, проголосовала. Этим она очень гордится, потому что не представляет, как по-другому могут вести себя граждане России”, – поделилась Ольга Загвязинская.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин