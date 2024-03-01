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На бесплатный урок по хастлу приглашают тюменцев

Общество, 08:27 21 марта 2024

группа Космос | Молодежный театральный центр ВКонтакте | Фото: группа Космос | Молодежный театральный центр ВКонтакте

Открытый урок по танцу хастл пройдет в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 24 марта в 14 часов. Тюменцам предлагают обучиться парному танцу, основанному на импровизации и концепциях ведения — ведомости и взаимодействии.

Опыт, возраст, физическая подготовка не важны, отмечают организаторы. Главное — желание и наличие сменной обуви.

Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# мастер-класс , танцы

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