На бесплатный урок по хастлу приглашают тюменцев
Общество, 08:27 21 марта 2024
| Фото: группа Космос | Молодежный театральный центр ВКонтакте
Открытый урок по танцу хастл пройдет в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 24 марта в 14 часов. Тюменцам предлагают обучиться парному танцу, основанному на импровизации и концепциях ведения — ведомости и взаимодействии.
Опыт, возраст, физическая подготовка не важны, отмечают организаторы. Главное — желание и наличие сменной обуви.
Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.